Avevano tentato di introdursi in un’abitazione di via Molè a Catanzaro dopo aver divelto la persiana di una finestra. Insospettiti dai rumori, due sorelle che si trovavano all’interno hanno dapprima dato segni della loro presenza per indurre i malintenzionati alla fuga e successivamente hanno dato l’allarme. Sul posto è giunta la squadra volante che ha individuato i tre, che nel frattempo si erano dati alla fuga in una campagna circostante.

A seguito delle attività investigative i tre venivano fermati e identificati per B.C., già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia e con l’obbligo di soggiorno di 27 anni, P.C.D. di 23 anni anch’egli già noto alle forze dell’ordine ed un ragazzo di 16 anni. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in concorso, e per B.C. anche per il reato di violazione della misura di prevenzione già in atto.