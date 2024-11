Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco e il 118

I lavori per realizzare una pista all’interno di un bosco sono finiti questa mattina in tragedia. Un uomo, D.G., 54 anni, residente a Magisano, è infatti rimasto schiacciato sotto il suo trattore mentre era intento a svolgere alcune attività agricole in località Colle Castagna nel Catanzarese.

Ancora non è stata accertata la dinamica esatta dell’incidente ma da una prima sommaria ricostruzione il mezzo sarebbe precipitato in un dirupo. È stato immediatamente allertato l’elisoccorso e l'uomo ferito gravemente è stato trasportato in ospedale. La località è stata raggiunta, inoltre, da una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale

Luana Costa