Falsi assunzioni e false dichiarazioni per ottenere indebitamente indennità di disoccupazione, malattia e assegni familiari: la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa all’Inps di oltre 175mila euro

I finanzieri della compagnia di Catanzaro hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una truffa perpetrata ai danni dell’Inps nel settore della dichiarazione di manodopera agricola connessa all’attività di pastorizia. 2.779 false giornate denunciate; percepiti illegittimamente 175.118 mila euro e 20 i soggetti denunciati.

La Guardia di Finanza ha accertato tramite un elaborato incrocio con banche dati informatiche, appostamenti e richieste ad enti pubblici, che è stata fatta risultare l’assunzione di falsa manodopera agricola dichiarandone un numero spropositato commisurato alle effettive esigenze. I finanzieri hanno accertato che a partire dall’anno 2009 era stata presentata all’ente previdenziale una serie di documentazione falsa ed attestazioni non veritiere ottenendo la liquidazione dall’Inps, a favore dei lavoratori dichiarati, di somme relative ad indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegni familiari per un importo che supera i 175.000,00 euro.





In pratica sono stati presentati tutti i documenti necessari per ottenere i contributi dall’ente previdenziale compresa anche la denuncia aziendale, denunciando all’Inps, un numero di giornate lavorative assolutamente spropositato per la mole di lavoro sostenuta.

Venti i soggetti denunciati a vario titolo per il reato di truffa e omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché per indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, avendo nei vari anni superato la soglia penale legalmente prevista.