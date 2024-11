È stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio un 24enne catanzarese, Emilio Mungo. I carabinieri della stazione di Santa Maria dopo aver notato un sospetto andirivieni dall’abitazione del giovane hanno effettuato una perquisizione unitamente a personale della stazione di Zagarise e con il supporto di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. Nella camera da letto sono state rinvenute appoggiate sulla mensola esterna della finestra, undici involucri termosaldati di colore bianco il cui contenuto, a seguito dell’accertamento della sostanza stupefacente, è risultato essere cocaina. Il giovane, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato altresì trovato in possesso di 528 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Le dosi e il denaro sono pertanto stati sottoposti a sequestro mentre il ragazzo, concluse le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

l.c.