Una Volkswagen Phanteon transitava questa sera in via Tagliamento nel quartiere Santa Maria verso località Germaneto a Catanzaro quando per cause accidentali, probabilmente per un corto circuito, la vettura ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale per sedare le fiamme e una pattuglia della polizia stradale. A causa dell'incendio il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire in tempo dal mezzo mettendosi in salvo.

Luana Costa