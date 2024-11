Si è svolta a Catanzaro una manifestazione di protesta promossa dal sindacato autonomo Usb a cui hanno partecipato anche commercianti. La manifestazione è una delle tante che in questi giorni si stanno organizzando in tutta la Calabria a seguito dell'istituzione della zona rossa e sulla scorta del clamore mediatico suscitato dalle dimissioni dell'ex commissario ad acta Saverio Cotticelli. In piazza Prefettura i manifestanti si sono riuniti per protestare contro un sistema sanitario inadaguato chiedendo urgenti misure per contrastare la pandemia.