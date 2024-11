Durante la notte scorsa sono stati manomessi gli impianti di irrigazione creando fuoriuscite d’acqua

“Gli atti di vandalismo verificatisi in città nella scorsa notte sono inaccettabili”. Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente di Catanzaro, Giampaolo Mungo, commentando quanto accaduto sul lungomare e in piazza Matteotti, dove “alcuni soggetti hanno provocato danni all’impianto d’irrigazione installato nel quartiere marinaro e agli irrigatori presenti nella principale piazza cittadina creando fuoriuscite di acqua in strada”.

Gesto ignobile

L’assessore Mungo ha bollato quanto successo come “gesto ignobile, compiuto da chi vuole male alla città. “Purtroppo – ha detto -, ancora una volta, si è costretti ad assistere ad atti scellerati di persone irresponsabili, che considerano la cosa comune come qualcosa che non gli appartiene. Si tratta di un brutto esempio e anche se coinvolge pochi maleducati, devono essere assolutamente neutralizzati e sanzionati. Ho già chiesto che vengano visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza in modo che i responsabili possano motivare il loro agire.

I disagi

Intanto, non possiamo che scusarci con tutti i cittadini per il disagio che si avrà e che anche noi subiamo, come tutti. Invito chiunque assista ad atti di vandalismo verso beni di proprietà pubblica a denunciare e a segnalare. Chi agisce contro il bene comune – ha concluso Mungo -, opera contro l’impegno di chi si dedica con passione alla propria attività. Solo lo sdegno che unanimemente si deve levare contro atti simili può essere una ferma risposta nei confronti di chi viola con assurdi comportamenti ogni sentimento di comunità, agendo nella notte nella vigliaccheria più totale e meschina”.

