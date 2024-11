Il rogo è scoppiato in una zona tra Davoli e Soverato e ha impegnato per diverse ore più squadre dei Vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato stamani tra Davoli e Soverato in località Piani di Bella nella provincia di Catanzaro e alimentato anche dal forte vento che ha caratterizzato la giornata odierna si è propagato fino a lambire alcune abitazioni e imprese della zona. Numerose le richieste di intervento pervenute alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco che ha immediatamente inviato sul posto una squadra del distaccamento di Soverato. Sono state necessarie oltre tre ore per sedare il rogo e l’invio di ulteriori altri due mezzi per riportare la situazione sotto controllo. Sul posto anche i carabinieri.

Luana Costa