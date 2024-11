Vendevano agli utenti in fila agli imbarcaderi prodotti privi del marchio siae. Deferite altre due persone

I Carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni, durante un mirato servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del commercio di prodotti recanti segni contraffatti, hanno arrestato in flagranza del reato di violazione della normativa a tutela del diritto d'autore: Bouchaib Nairi, 57enne marocchino, e Mohamed Daif, 49enne marocchino, entrambi noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati sorpresi mentre erano intenti a vendere agli utenti in fila agli imbarcaderi dei traghetti della società “Caronte&Tourist” dei cd e dvd falsi in quanto privi di marchio siae.Al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti in regime degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni di residenza in attesa della celebrazione del rito direttissimo, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

!banner!

Inoltre, i militari, dopo un inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare e successivamente deferire in stato di libertà: E. B. A., 77enne di origini marocchine; M. M., 66enne di origine marocchine. Vendevano agli utenti in fila agli imbarcaderi dei traghetti cappelli, ombrelli, kit di coltelli da cucina privi di marca o segni distintivi.