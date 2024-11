C'è anche una ragazza calabrese fra i 25 giovani premiati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella come migliori studenti d'Italia. Lei si chiama Ludovica Pantusa, frequenta il liceo scientifico "E. Fermi" di Cosenza, ed ha soli 18 anni. Per il futuro ha già le idee chiare: studierà Medicina e Chirurgia all'Umg di Catanzaro.

Per il momento, però, si gode questo momento, La ragazza, insieme ad altri 24 studenti, è stata premiata al Quirinale dal Presidente Mattarella insieme al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso e al presidente dell'associazione Cavalieri del Lavoro, Francesco Serra nel corso di una cerimonia trasmessa in diretta su Rai Uno. Per quella di Cosenza è stata selezionata appunto Ludovica che oltre ad essere brava nello studio, ha avuto la media del dieci, ha una grande passione per l’arpa che suona egregiamente.

Istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Premio Alfieri del Lavoro è destinato ogni anno a 25 ragazzi che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Per il 2023 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.563 studenti, di cui 3.296 con i requisiti richiesti: votazione minima di 9/10 al diploma di licenza media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore. I venticinque studenti sono scelti non più di uno per provincia fra i migliori segnalati dai presidi delle scuole di tutta Italia. Incredibile la media dei voti di tutti questi ragazzi che si attesta ben oltre il nove.

Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Il senso della premiazione è appunto quello di dare un riconoscimento all’Italia del futuro, alla migliore Italia rappresentata da questi ragazzi che si sono evidenziati nello studio, ma che hanno mostrato anche tante altre qualità. Agli Alfieri del Lavoro va l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica.