Nell’incendio è andata distrutta anche una motoape. Nessun ferito

Erano le 10.30 circa quando un incendio è scoppiato nel comune di Cenadi nel Catanzarese. Un rogo che ha avuto origine da un terreno e che si è esteso alla proprietà privata confinante distruggendo un deposito in legno e lamiera. Nell'incendio è andata anche distrutta una motoape. Sul posto è sopraggiunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle con il supporto di un'autobotte della sede centrale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. I danni sono ancora in corso di quantificazione ma non si registrano feriti.