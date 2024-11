L'agenzia operava senza alcuna autorizzazione

Catanzaro - Un centro scommesse non autorizzato è stato scoperto e sequestrato dalla guardia di finanza a Catanzaro. Fa capo ad una società di allibratori con sede a Malta, società che non ha la concessione per operare nel nostro Paese. Denunciati il gestore del centro scommesse ed un cliente che si trovava nell'agenzia per giocare alcune scommesse.