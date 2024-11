Con ordinanza, il sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo ha disposto la chiusura delle scuole. La decisione è stata assunta in accordo con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Mazzitelli”, Maria Gueli alla luce dei nuovi contagi da coronavirus registrati nella frazione Pannaconi. Escluso dal provvedimento solo l’asilo sito nel comune capoluogo.

9 casi a Pannaconi

«Purtroppo – conferma il primo cittadino - nonostante gli sforzi nel cercare di vaccinare più persone possibili, il Covid-19 è tornato in mezzo a noi e questa volta sta interessando i più piccoli. Ci è stata comunicata la positività di ben nove soggetti, tutti residenti nella frazione Pannaconi. Di questi, quattro sono minorenni. La situazione – evidenzia il sindaco - è in continua evoluzione in quanto siamo in attesa di ulteriori risposte ai test in corso».

Scuole chiuse e studenti in dad

Visto il quadro generale, a scopo preventivo e per scongiurare ulteriori contagi, è stata disposta la sospensione della attività didattiche in presenza, dal 7 all’11 giugno nelle scuole di ogni ordine e grado (compresi i plessi della frazione Pannaconi), ad eccezione della Scuola dell’infanzia di Cessaniti che continuerà le proprie attività normalmente. Per la giornata di lunedì 7 giugno, inoltre, è prevista la chiusura anche della Dirigenza scolastica e della segreteria al fine di garantire una corretta sanificazione dei locali: «Mi auguro – commenta Mazzeo - che questo serva da lezione per farci capire che non dobbiamo abbassare la guardia perché l'emergenza sanitaria non è ancora terminata. Colgo l'occasione –conclude - per invitare tutti, dai 12 anni in su, ad andare a vaccinarsi. Solo così ne usciremo presto».