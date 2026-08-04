Il mezzo è letteralmente piombato sulla strada che collega il centro con la frazione marina. Fortunatamente in quel momento non passavano auto, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato ancora più grave

Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, invece è finita con un grande sospiro di sollievo. Un camion è precipitato nel vuoto, finendo la propria corsa su una strada particolarmente trafficata. L’incidente si è verificato a Cetraro, intorno all’ora di pranzo.

Il conducente del pesante mezzo, secondo una prima ricostruzione, era impegnato in una manovra a marcia indietro ed, evidentemente, non è riuscito a frenare in tempo. Un errore di valutazione, la scarsa conoscenza del posto o un problema al sistema di frenata tra le possibili cause dell’incidente.

Il camion è letteralmente piombato sull’arteria viaria che collega il centro di Cetraro con la frazione marina: fortunatamente, in quel momento, non passavo auto, altrimenti l’impatto sarebbe stato inevitabile e avrebbe potuto causare feriti tra le persone a bordo dei veicoli.

Per l’autista de mezzo pesante soltanto grande paura: l’uomo, infatti, è rimasto illeso, anche se uscire dall’abitacolo del camion, considerata la posizione assunta dal mezzo, non dev’essere stato agevole.

L’incidente, a causa della presenza del camion lungo la carreggiata, ha inevitabilmente rallentato il traffico. Sul posto è atteso l’arrivo di una gru per la messa in sicurezza e la rimozione del camion.