Con la scusa di un finto incidente del figlio, un truffatore si è fatto consegnare gioielli e denaro da una 90enne: indagini in corso a Cetraro

Brutta disavventura per un’anziana di 90 anni questa mattina a Cetraro, in via Sottocastello, sul lungomare cittadino. La donna, madre dell’ex sindaco Angelo Aita e dell’allenatore di calcio Alberto Aita, è stata vittima di una truffa all’interno della propria abitazione.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11:30, dopo che i familiari erano usciti di casa con alcune valigie, un uomo si è presentato alla porta della donna. Indossava una tuta nera, un cappellino e occhiali da sole, ed è arrivato a bordo di una Renault scura. Fingendosi un carabiniere in borghese, l’uomo ha raccontato all’anziana che il figlio Alberto aveva avuto un grave incidente e che servivano urgentemente soldi per un’operazione salvavita.

Presa dal panico e credendo di aiutare il figlio, l’anziana ha consegnato al truffatore gioielli e 1800 euro in contanti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Cetraro, sotto la guida dal comandante Pietro Pecoraro; i militari stanno acquisendo tutti gli elementi utili a confermare l’identità del malvivente.