Un altro, grave fatto di cronaca scuote Cetraro . Ieri mattina, due soggetti hanno brutalmente aggredito e picchiato il responsabile di un noto supermercato della città, subito dopo l'orario di apertura. Il fatto, ripreso dalle telecamere, si è verificato nell'area del parcheggio.

La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, in attesa di essere ascoltata dagli inquirenti. Le indagini, coordinate dalla procura di Paola, sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Paola, guidate dal nuovo capitano Davide Picheo , insediatosi pochi giorni fa.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si era recato al lavoro, come ogni mattina, quando sarebbe stato fermato e aggredito brutalmente da due soggetti, di cui al momento non si conosce l'identità, innanzi a un negozio adiacente al parcheggio del grande supermercato, che sorge nei pressi della ss18. I momenti concitati sono stati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza.

Ignoti i motivi dell'aggressione