Giovambattista Nicoletti, con voto unanime a scrutinio segreto, è stato riconfermato alla guida della segreteria generale della Flai Cgil Cosenza. Il risultato è stato reso noto al termine del settimo congresso del sindacato ospitato a Rende, al quale sono intervenuti tra gli altri Jean René Bilongo del dipartimento immigrazione nazionale, il segretario regionale Flai Cgil Bruno Costa e Umberto Calabrone, segretario generale della Cgil di Cosenza.

Il nodo di Calabria Verde

Il sindacato rappresenta anche i lavoratori del comparto forestazione. Per questo la discussione precedente al voto si è articolata non soltanto sulle vertenze territoriali, ma anche sulla necessità di insistere nel processo di riorganizzazione di Calabria Verde per una più efficace difesa del suolo, anche alla luce degli eventi luttuosi degli ultimi giorni. Sul tema è intervenuto anche il commissario straordinario dell’ente regionale, il generale Aloisio Mariggiò. Le proposte della Flai nell’intervista del segretario regionale Flai Bruno Costa.

Il caso Lucano e la corsa alla segreteria nazionale

Le conclusioni sono state affidate a Jean René Bilongo. Nel corso del suo intervento il dirigente sindacale ha voluto ribadire la propria vicinanza al sindaco di Riace Mimmo Lucano. Nell’intervista anche una valutazione sulla fase che condurrà al rinnovo della segreteria nazionale della Cgil, ai cui vertici dovrebbe arrivare il segretario Fiom Maurizio Landini.