Carminati aveva paura di Pignatone: ‘Non gioca, butterà all’aria roma’

"In Calabria ha capottato tutto e uno che non si fa inglobà dalla politica". Così disse Massino Carminati preoccupato per la nomina a Roma di Giuseppe Pignatone. In un intercettazione ambientale carpita nella sua automobile, nel gennaio 2012, il capo clan di “Mafia Capitale” aveva manifestato interesse per l’arrivo del nuovo capo dei pm a Roma “ Non gioca, butterà all’aria Roma” avrebbe raccontato ad un'altra persona.



Carminati conosceva bene Pignatone e il suo impegno contro la criminalità organizzata ed in particolare contro la 'ndrangheta. Siciliano, classe 1949, Giuseppe Pignatone è stato dal 1977 a Palermo dove ha ricoperto l’incarico di Sostituto Procuratore fino ad essere nominato, nel 2000 Procuratore aggiunto e dove resta fino al 2008. Il suo contributo per la lotta alla mafia lo porta ad essere nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Procuratore capo di Reggio Calabria. Incarico che mantiene sino al 2012 quando, con voto unanime del Csm, viene designato per dirigere la procura di Roma.