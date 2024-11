Un giovane del Sierra Leone è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente pronta allo smercio. I carabinieri hanno effettuato indagini nella struttura

Carabinieri della stazione di Chiaravalle Centrale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Fuad Bangura, 20 enne originario della Sierra Leone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, i militari hanno effettuato dei controlli, che hanno riguardato anche il C.A.S. (Centro Accoglienza Straordinaria), eseguendo numerose perquisizioni personali nei confronti dei soggetti stranieri dimoranti presso quella struttura.

Le attività

Le attività di ricerca, protrattesi per tutta la mattinata, hanno consentito di rinvenire, all’interno dello zainetto in uso a Fuad Bangura, un barattolo di caramelle contenente 12 grammi di eroina e 1 di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e, previo campionamento, verrà inviata presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti qualitativi, mentre il 20enne, espletate le formalità di rito, è stato tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Soverato. Il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza disporre ulteriori misure nei confronti del giovane.

