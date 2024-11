A Natale la struttura, che svolge attività di aggregazione, aveva subito un furto

Ammonta a circa mille euro il ricavato della serata di solidarietà promossa in favore del Centro polivalente per i giovani di via Fontana Vecchia, dopo il furto di alcune attrezzature subito a Natale. «Una cifra ragguardevole - commentano gli organizzatori - che copre in parte l’entità del danno provocato dai ladri ma che dimostra la vicinanza della città a una struttura strategica sul piano sociale. Le donazioni volontarie stanno ancora continuando e di tutto questo non possiamo che ringraziare profondamente quanti hanno contribuito a farci proseguire regolarmente la nostra attività».

La serata, simpaticamente intitolata "Ci hanno rotto", è stata organizzata dal Centro calabrese di Solidarietà, affidatario della struttura comunale, insieme con la cooperativa "Edizione Straordinaria", la scuola di teatro "Enzo Corea" e "Il caffè delle Arti". Il cartellone ha visto susseguirsi sin dal pomeriggio spettacoli di arte varia, inizialmente con la presenza dell'associazione "Your Art" che ha intrattenuto i più piccini con giochi e animazione e, a seguire, tre momenti clou: la proiezione del cortometraggio "Luna Rossa", dedicato ai migranti per la regia di Barbara Rosano, lo spettacolo "Cappuccetto hai rotto", portato in scena dai "Ragazzi del Teatro di M" e infine il concerto del gruppo dei "Nimby" che ha concluso la serata.