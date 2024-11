Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Ancora non si conoscono le condizioni del ferito

Grave incidente stradale questa mattina ad Amantea all'incrocio tra la statale 18 e viale Margherita. Un uomo di 69 anni di Amantea a bordo di una bicicletta è stato urtato da un camion ed è franato rovinosamente sull'asfalto riportando diverse fratture. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. L'anziano è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri e la polizia municipale.