Chioschi per la vendita dei fiori nell'area antistante il cimitero di Corigliano sotto sequestro in quanto non in regola con le licenze. L'operazione è scattata questa mattina ed ha visto impegnati i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, i vigili urbani e i carabinieri del corpo forestale.

È questa una delle battaglie portate avanti dall'assessore alle politiche ambientali Damiano Viteritti che da più tempo porta avanti questa lotta di legalità dentro e fuori l'area cimiteriale. Nei giorni scorsi un chioschetto era stato dato alle fiamme a conferma di come il clima sia di estrema tensione. Lo stesso amministratore è stato più volte destinatario di atti intimidatori.