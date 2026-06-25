Lo sfogo di alcuni residenti in via Fares: «ormai abbiamo paura anche di uscire. Il sindaco Fiorita intervenga tempestivamente»
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«In questa città non se ne può più». E' lo sfogo di alcuni cittadini catanzaresi, residenti in via Fares , che ogni sera si trovano davanti lo stesso spettacolo: cinghiali che prendono di mira i contenitori dei rifiuti, creando una situazione inaccettabile sia dal punto di vista del decoro urbano ma soprattutto della sicurezza.
Cresce la paura
«E' sempre la stessa storia - commenta un residente - ormai abbiamo paura anche di uscire, ad ogni ora del giorno e della notte. I cinghiali sono diventati padroni del nostro quartiere. Dispiace che il sindaco Fiorita pensa solo alle manifestazioni ignorando il problema. C'è chi va al mare a divertirsi e chi invece ha paura anche di rientrare a casa per il timore di trovare questi ospiti indesiderati davanti al portone di casa ».
Azioni mirate
Una questione di igiene e sanità pubblica che non va sottovalutata: «oltretutto quando i cinghiali si allontanano vanno via lasciando cassonetti rovesciati, strade sporche e maleodoranti che attirano topi di grosse dimensioni». Anche se la competenza è regionale, quello che si chiede dunque è di adottare azioni definitive per debellare il problema e ripristinare serenità, decoro e sicurezza ai cittadini . «Speriamo che il sindaco o chi per lui accolga il nostro grido di aiuto una volta per tutte, così non si più più andare avanti».