E' accaduto a Taurianova, nel reggino. L'uomo è deceduto a causa di un incendio scoppiato in un appartamento mentre stava suonando la batteria

Un uomo di 55 anni, Giuseppino Bellantone, è morto, nella serata di ieri a Taurianova, a causa di un incendio scoppiato in appartamento dove l'uomo si recava per suonare la batteria. A dare l'allarme sono stati moglie e figli che, non vedendolo rientrare, si sono recati all'appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed hanno trovato il corpo semi carbonizzato riverso per terra. Sull'accaduto indagano i carabinieri.