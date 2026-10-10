Ignoti hanno collocato una bottiglia piena di liquido infiammabile sull'autovettura del consigliere comunale del Pd Michele Galimi, di Cinquefrondi, nel Reggino. L'episodio è stato denunciato dallo stesso amministratore alle forze dell'ordine.

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, in comunicato stampa, «esprime piena solidarietà e vicinanza a Michele Galimi, consigliere comunale ed ex sindaco di Cinquefrondi, per il grave atto intimidatorio subito. Un episodio che – si legge – condanniamo con fermezza e che colpisce un uomo da sempre impegnato nella vita politica e nelle istituzioni al servizio della propria comunità. Chi esercita un mandato pubblico – si evidenzia nella nota del Pd – deve poterlo svolgere in piena libertà, senza minacce né condizionamenti. Riponiamo piena fiducia nel lavoro delle Forze dell'Ordine e della Magistratura affinché siano chiarite le circostanze dell'accaduto e individuati i responsabili. A Michele e alla sua famiglia – conclude la nota – va l'abbraccio di tutto il Partito Democratico metropolitano. Saremo al suo fianco, con la determinazione di chi non intende lasciare spazio alla paura e alla violenza».