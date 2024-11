La porta socchiusa e il pianto dei bambini avrebbe attirato l’attenzione dei militari che erano di pattuglia. La ventenne denunciata per abbandono di minore

Il più grande, di quasi due anni, girava liberamente per casa mentre il fratello piu' piccolo, di soli sette mesi, piangeva all'interno della culla. La madre, una ventenne, che li aveva lasciati soli in casa, è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Cirò Superiore, nel Crotonese, per abbandono di minore. Sono stati la porta di casa socchiusa e il pianto dei bambini ad attirare l'attenzione dei militari che erano di pattuglia. All'interno dell'abitazione - come riporta l’Agi - gli uomini dell'Arma hanno trovato i due figli della donna in assenza di adulti. I militari hanno rintracciato la madre che si trovava in paese ed hanno fatto intervenire sul posto anche un medico che ha constatato la buona salute dei due minori.