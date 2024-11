Iniziativa choc del sindaco di Cirò Marina, Roberto Siciliani, che ha dato ordine alla polizia municipale di bloccare gli extracomunitari del paese. Insorgono le associazioni di volontariato.

Dopo che in un istituto della città si sono verificati due casi di scabbia, il primo cittadino, Roberto Siciliani, ha emanato un'ordinanza choc.

"Poiché anche nel territorio limitrofo sono stati accertati casi di tal genere, in particolare tra gli extracomunitari giunti in seguito ai continui sbarchi, si invita il comando di polizia municipale, nel pieno rispetto della persona umana, a scopo precauzionale, a voler porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che extracomunitari possano avvicinarsi in prossimità di esercizi commerciali o girovagare liberamente per le strade per chiedere questue o altro al fine di prevenire eventuali casi di scabbia non segnalati". Le proteste delle associazioni non ha fermato il sindaco, che ha replicato su Facebook difendendo il suo 'documento'.



"Ho letto il documento delle associazioni. Sono perplesso perché se il risultato è quello che si vede a Crotone, dove molti migranti (non per colpa loro) fanno accattonaggio davanti ai supermercati o nei parcheggi o dormono nella stazione ferroviaria o urinano negli androni dei palazzi o sono coinvolti in risse o cercano rifugio nell'alcol, per non parlare del fenomeno della prostituzione femminile, io personalmente preferisco a lezione da tutt'altri professori. E la finisco qui".