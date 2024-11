A insospettire il personale in servizio il continuo via vai di persone nel cortile dell’istituto. Le attività portate avanti dalla Polizia

Avevano scelto l’edificio di un istituto scolastico come deposito nel quale nascondere la droga. Ma il via vai di persone sospette nel cortile della scuola ha attirato l’attenzione del personale in servizio facendo scattare l’indagine che ha poi portato alla scoperta della droga, nella fattispecie marijuana. È accaduto a Cirò marina, nel Crotonese, dove gli agenti della Polizia locale hanno portato a termine l’operazione partendo dalla denuncia della dirigente scolastica dell’istituto in questione.

Nella denuncia veniva segnalato l’accesso non autorizzato di persone all’interno della scuola, peraltro in orari extrascolastici. A quel punto gli agenti hanno intensificato la vigilanza, effettuando appostamenti mirati che hanno permesso di individuare un sospetto via vai in una specifica area del cortile scolastico. Le indagini hanno poi portato a una perquisizione avvenuta la notte scorsa nel sottotetto di un vano dell’edificio, dove è stato rinvenuto un involucro contenente un discreto quantitativo di marijuana, abilmente nascosto.