L’azione del personale specializzato si è protratta per diverse ore. Il convoglio deviato su un binario morto della stazione di Villa San Giovanni

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria sono stati impegnati, da poco dopo la mezzanotte di oggi, per una perdita di acido nitrico da una ferrocisterna che era in transito dalla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni verso la Sicilia.



Dai primi accertamenti è emerso che da una flangia di fondo gocciolava dell’acido che andava a finire sulla massicciata. La ferrocisterna è stata posizionata su un binario morto dell’area di stazionamento e smistamento di Bolano dove, per precauzione solamente all’occorrenza è stata interrotta l’erogazione di energia elettrica alla linea aerea, rendendo così possibile mantenere operative le linee ferroviarie da e per la Sicilia e per Reggio Calabria.



Vista la situazione, oltre alla squadra del distaccamento di Villa San Giovanni, sono stati fatti giungere sul posto i nuclei NBCR dei Vigili del Fuoco provinciale e Regionale. Il personale giunto sul posto, munito di appositi dispositivi di protezione, ha raggiunto la ferrocisterna per tentare di intercettare la perdita effettuando delle manovre sulla flangia guasta.



Non essendo stato possibile intercettare la perdita si è provveduto a posizionare sotto la ferrocisterna dei panni assorbenti che hanno impedito che l’acido si infiltrasse nel sottosuolo. Contattata la ditta dove era destinato l’acido nitrico è giunto sul posto del personale con alcuni pezzi necessari per riparare la flangia. I Vigili del Fuoco hanno effettuato le necessarie riparazioni alla flangia eliminando così il trafilamento dell’acido. Alle ore 16,15 la ferrocisterna è stata messa a disposizione del personale di RFI.