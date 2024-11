A poche settimane di distanza cittadini ancora in strada per esprimere il dissenso contro l'amministrazione comunale e la distribuzione dell'acqua nella zona a sud della città

Le rassicurazioni verbali non sono state sufficienti per i residenti di viale Isonzo, quartiere a sud della città di Catanzaro, i quali questa mattina sono nuovamente scesi in strada e hanno bloccato l'arteria con autovetture e mezzi pesanti. Già due settimane fa si era svolta una analoga manifestazione per protestare contro l'assenza d'acqua.

Nei palazzoni popolari a sud della città da settimane non giunge il prezioso liquido e i residenti sono costretti ad eseguire le pulizie domestiche ma anche assicurare l'igiene dei propri figli acquistando casse di acqua potabile. Nel corso della scorsa manifestazione sul posto erano giunti i tecnici comunali che avevano rassicurato i residenti e raggiunto un accordo di massima sulla distribuzione dell'acqua che non penalizzasse eccessivamente quelle aree.

Ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, tanto che questa mattina i residenti hanno bloccato nuovamente la strada e sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri. Gli animi sono ormai esacerbati considerato che un gruppo di cittadini è costretto da giorni a convivere con un pesante disservizio che pare non trovi soluzione.