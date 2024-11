I carabinieri della locale stazione hanno operato in ottemperanza all’ordine di esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria

I Carabinieri della Stazione di Cittanova, nel Reggino, in ottemperanza all’ordine di esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria competente, hanno arrestato Costantin Buzdugan di anni 33, rumeno, domiciliato a Cittanova.

Lo stesso dovrà espiare, per il reato di violenza sessuale in concorso in danno di cittadina rumena, la pena detentiva di anni 6 di reclusione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa circondariale di Palmi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Foto: