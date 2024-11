Secondo alcune indiscrezioni, in nottata, alcuni ignoti si sarebbero introdotti all’interno della pista dell’aeroporto Internazionale di Lamezia Terme e si sarebbero impossessati di alcuni automezzi di proprietà di un’azienda esterna impegnata in alcuni lavori nell’area della pista aeroportuale. Sempre secondo indiscrezioni, comunque, i mezzi sarebbero stati ritrovati nelle ore successive.

La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa, non tanto per il furto, considerato che la refurtiva è stata recuperata, ma perché avrebbe evidenziato una clamorosa falla al sistema di sicurezza aeroportuale. Infatti, viene spontaneo chiedersi: se per alcuni ladri è stato facile introdursi e rubare sulla pista, altrettanto facile avrebbe potuto essere per potenziali terroristi avvicinarsi all’area di parcheggio dei velivoli? Un paradosso per un’area che dovrebbe essere monitorata notte giorno. Intorno alla sicurezza dell’aeroporto di Lamezia Terme, infatti, vigila un imponente cordone di sicurezza costituito da oltre 100 uomini tra Polizia, Guardia di Finanza, Vigilanza Sacal.

Pa. Mo.