I Carabinieri hanno fermato due presunti componenti del clan degli zingari, Celestino Bevilacqua e Antonio Abruzzese.

Cosenza – Si sono consegnati Celestino Bevilacqua, 53 anni, e Antonio Abbruzzese, di 39, due presunti componenti della cosca degli ‘zingari’, che si erano resi irreperibili ieri. I due si sono costituiti al comando provinciale di Cosenza. I Carabinieri comunicano anche di aver denunciato in stato di libertà due persone, che nel corso delle perquisizioni di ieri sono state trovate in possesso di munizioni di vario calibro. I due sono stati denunciati per detenzione illegale di munizionamento.