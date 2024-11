RIVEDI LA PUNTATA | Dove e come si produce la cocaina? E come arriva in Europa? Anche di questo si è occupata l'ultima puntata della trasmissione ideata e condotta da Pietro Comito

La terza puntata di Mammasantissima – processo alla ‘ndrangheta è stata interamente dedicata al mondo del narcotraffico, un mercato gestito dai clan calabresi e che permette alle cosche di introitare fino a 50 miliardi all’anno. Il format scritto e condotto da Pietro Comito spiegherà come funziona il narcotraffico, dove e come si produce la cocaina, come lo stupefacente arriva in Europa, come funzionano le trattative tra i signori della droga e i broker calabresi e come finisce nelle piazze di spaccio.

Un viaggio, inoltre, che ha portato la troupe di LaC News24 anche all’interno del porto di Gioia Tauro, hub di riferimento della ‘ndrangheta per l’importazione di cocaina.

E poi la storia di Bruno Fuduli, primo infiltrato civile nella lunga battaglia ai narcos, dopo il blitz “Decollo” abbandona lo Stato e passa nelle fila dei cattivi.

