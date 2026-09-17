Proseguono i controlli lungo le principali arterie calabresi per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Oltre 2,1 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Un giovane di origini siciliane è stato arrestato.

L’operazione è scattata nella serata dell’8 settembre, quando le pattuglie della Polizia Stradale delle Sottosezioni di Palmi e Reggio Calabria Nord hanno intercettato un’automobile che procedeva in direzione sud a velocità ritenuta pericolosa.

Dopo un inseguimento, il veicolo è stato instradato in sicurezza e bloccato all’interno dell’area di servizio Agip Ovest, nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni. L’atteggiamento visibilmente agitato del conducente ha spinto gli agenti a effettuare una perquisizione personale e del mezzo.

Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati oltre 2,1 chilogrammi di cocaina, suddivisi in due panetti imballati e nascosti all’interno dell’abitacolo e del vano bagagli. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto oltre 800 euro in contanti.

Le successive analisi speditive effettuate dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno confermato la tipologia della sostanza stupefacente.

Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nella Casa circondariale di Arghillà, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.