I carabinieri di Catanzaro hanno effettuato diverse operazioni sul traffico ma anche a carico di iniziative pubbliche negli stabilimenti balneari tra Sellia Marina e Botricello

I Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei territori di Botricello e Sellia Marina. L'operazione era finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa, con un focus specifico sulla sicurezza stradale e sui luoghi della movida estiva.

I numeri dell'operazione

Persone controllate: 50

Veicoli controllati: 28

Persone deferite in stato di libertà: 3

Sanzioni totali elevate: oltre 2.150 €

Due giovani conducenti sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente.

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato a Sellia Marina alla guida di un ciclomotore radiato dal P.R.A. e privo di targa conforme.

Questi guidava con patente scaduta e trasportava il figlio minorenne; entrambi erano privi di casco protettivo. All’alt della pattuglia, il conducente si è dato alla fuga con manovre azzardate ed a seguito delle ricerche diramate dalla Centrale Operativa di Catanzaro, le pattuglie lo hanno rintracciato nei pressi del suo domicilio estivo.

E’ scattato il sequestro amministrativo del ciclomotore, seguito dal ritiro della patente e sanzioni per un totale di 1.823,00 euro.

Due automobilisti sono stati sanzionati (per un totale di 334,00 euro) per aver effettuato pericolosi sorpassi in prossimità di incroci.

Un evento abusivo è stato fermato a Botricello dove su impulso della locale Stazione dei Carabinieri, il Comune ha notificato un’ordinanza di divieto di svolgimento di uno spettacolo danzante presso un noto stabilimento balneare. La struttura era priva delle autorizzazioni necessarie e dei collaudi di sicurezza fondamentali per la tutela dei clienti.