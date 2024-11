Il mandato è stato emesso dalle autorità rumene in quanto l’uomo deve scontare una pena di due anni di reclusione per reati di lesioni aggravate e uso delle armi

Questa mattina, i militari della stazione di Botricello hanno tratto in arresto B.R., nato in Romania, 30 anni, residente a Cutro. L’uomo è stato fermato nel territorio di Botricello dalla locale pattuglia e a seguito di un approfondito controllo è risultato colpito da un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità rumene nel gennaio 2014, dovendo lo stesso scontare la pena definitiva di anni due di reclusione per reati di lesioni aggravate ed uso delle armi.



L’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro-Siano a disposizione dell’Autoritaà Giudiziaria.