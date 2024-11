VIDEO | Imbiancata San Giovanni in Fiore. Timidi fiocchi anche in prossimità del valico di Piano Lago sul tratto dell'A2 compreso tra Cosenza e Falerna

Temperatura in picchiata e timide nevicate nella provincia di Cosenza in quest’ultimo scorcio di inverno. Dalle 11 di questa mattina i fiocchi sono comparsi anche lungo l’Autostrada del Mediterraneo tra Cosenza-Falerna, in prossimità del valico di Piano Lago (nel filmato) dove la temperatura registrata è vicina allo zero. Non si segnalano disagi, ma l’Anas raccomanda la massima prudenza anche perché l’area è interessata da un vasto cantiere, con diversi scambi di carreggiata e tratti caratterizzati dal doppio senso di marcia.

Precipitazioni in Sila

Più copiose le precipitazioni in Sila, in particolare nell’abitato di San Giovanni in Fiore e nella località turistica di Lorica dove, per ironia della sorte, le piste di Botte Donato sono perfettamente imbiancate ma purtroppo chiuse a causa dell’emergenza Covid. Leggera nevicata anche a Camigliatello e Spezzano Sila, anche qui senza disagi per la viabilità: la statale 107 è perfettamente percorribile sia pure con l’obbligo di catene o gomme termiche.

Le previsioni per il weekend

Già domani le condizioni climatiche miglioreranno in tutta la provincia di Cosenza. Avremo quindi un fine settimana con basse temperature ma sostanzialmente soleggiato, sia pure con qualche isolato addensamento soprattutto nelle zone interne. Lunedì però avremo un nuovo colpo di coda dell’inverno e la neve tornerà a comparire nella Sila grande ed anche nella parte orientale del massiccio del Pollino.