La piantagione è stata rinvenuta tra Crotone e Isola Capo Rizzuto. Per i due, disposti i domiciliari

Una piantagione di canapa, per un valore di circa 100 mila euro, è stata trovata dai carabinieri che hanno arrestato due persone, padre e figlio. I militari della Compagnia di Crotone da giorni stavano perlustrando il territorio tra le località Sant'Anna, Campione e Salica, al confine di Crotone e Isola Capo Rizzuto. Ieri l'attività si è concentrata sui terreni di Antonio e Carmine Scalise, padre e figlio, di 59 e 37 anni, nella cui azienda agricola in contrada Salica è presente un piccolo laghetto. Durante l'operazione, Carmine Scalise, visibilmente agitato, ha ammesso di aver coltivato alcune piante di marijuana e ne ha indicate una decina nascoste a ridosso di un pollaio.

I carabinieri, riporta l’Ansa, ne hanno trovate altre 70 in procinto di essere raccolte, occultate tra ulivi e piante da frutta. Padre e figlio sono quindi stati arrestati e posti ai domiciliari. Nell'udienza di convalida il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla pg.