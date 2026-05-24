Invece della speciale matita copiativa sarebbe stata consegnata una normale penna a sfera. Poi, una volta scoperto l’errore, sarebbe stata consentita la ripetizione del voto

Momenti di tensione questo pomeriggio a San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese, dove sono in corso le elezioni amministrative per la scelta del sindaco. Al seggio numero 3, la presidente del seggio avrebbe consegnato ad almeno un elettore una normale penna a sfera anziché la matita copiativa.

Ad accorgersi dell’errore sarebbe stata la moglie di un candidato, alla quale sarebbe stato consentito di votare nuovamente, anche perché il voto espresso con la penna è nullo.

Nel plesso scolastico di via Umberto I, dove è stato allestito il seggio, è scoppiato il caos. Qualcuno ha chiamato i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, che stanno verificando se più elettori abbiano votato con la penna a sfera.

Sul posto anche alcuni candidati delle coalizioni, invitati dalle forze dell’ordine a non avvicinarsi ai seggi e a mantenere la distanza di 200 metri così come prevede la legge.