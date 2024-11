La Regione revoca le risorse che erano state assegnate a Joppolo per l’adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione delle acque reflue. Ecco com'è andata

Il Comune di Joppolo, nel Vibonese, ha perso i fondi Por destinati all’adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione delle acque reflue. Un milione tondo tondo assegnato al piccolo comune costiero vibonese circa un anno fa. Il decreto regionale di revoca del finanziamento è ancora fresco di stampa e mette nero su bianco i motivi che hanno determinato la decisione da parte del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente: «Inerzia del soggetto attuatore», cioè il Comune.

Il finanziamento rientrava in un plafond complessivo di circa 43 milioni di euro a valere sul Programma operativo regionale Fesr Fse 2014-2020 e assegnati nell’agosto 2023 a 94 Comuni calabresi che avevano nei cassetti progetti immediatamente cantierabili, da avviare entro il 31 dicembre del 2023. La gran parte delle risorse – poco più di 33,5 milioni di euro – furono assegnate a 71 enti per interventi sui sistemi di depurazione e salvaguardia delle risorse idriche. Poco meno di 9,5 milioni di euro, invece, destinati ai restanti a 23 Comuni, erano finalizzati alla transizione energetica.

Tra le amministrazioni individuate, c'erano anche 16 Comuni vibonesi, tra cui Joppolo, destinatario del finanziamento più alto, finalizzato, come detto, all'efficientamento del sistema depurativo, che in questa zona assume particolare rilevanza anche per i comuni limitrofi, a cominciare da Ricadi a nord e Nicotera a sud.