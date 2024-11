La gestione è stata affidata alla commissione straordinaria composta dal prefetto Gualtieri, dal viceprefetto Zito e dal funzionario economico-finanziario Ielo

E' stato firmato il decreto del Presidente della Repubblica che sancisce lo scioglimento del Comune di Ciro' Marina affidandone la gestione alla commissione straordinaria composta dal Prefetto Gualtieri, dal Viceprefetto Zito e dal funzionario economico-finanziario Ielo. Lo comunica la prefettura.

«La triade - spiega un comunicato - gia' incaricata con provvedimento di sospensione degli organi elettivi a cura del Prefetto di Crotone, operera' per la durata di diciotto mesi esercitando le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco. Il provvedimento prefettizio - si legge ancora - era stato adottato, nelle more del decreto presidenziale, allo scopo di assicurare continuita' amministrativa all'Ente, ricorrendone le ragioni di urgente necessità». Sul comune di Ciro' Marina grava il sospetto di infiltrazioni criminali, dopo l'operazione "Stige" che ha portato in carcere amministratori locali.