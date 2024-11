Lo strumento digitale progettato da Altrama avrà testi in lingua inglese utili per valorizzare il settore turistico ma assume rilevanza strategica per le informazioni alla cittadinanza relative all’emergenza sanitaria

Nasce la app istituzionale dedicata al comune di Mormanno. L'applicazione gratuita scaricabile su App Store (iOS) e Play Store (Android) ha l’obiettivo di essere uno strumento comunicativo e di interazione con i cittadini. Soprattutto in questo tempo emergenza sanitaria sarà utile per comunicare con i cittadini e fornire le informazioni necessarie senza bisogno di creare assembramenti ed arrivare direttamente nelle case degli utenti. La nuova app tecnologicamente evoluta e progettata da Altrama Italia sarà un supporto per «informare i nostri concittadini - spiega il sindaco Giuseppe Regina - offrendo loro una modalità veloce ed efficace per ricevere importanti notizie ed iniziative in tempo reale».

Vicini ai cittadini grazie allo smartphone

Il sindaco Giuseppe Regina con il suo esecutivo ha voluto fortemente realizzare questo strumento di comunicazione diretto con i cittadini e, sotto il coordinamento del vice sindaco Paolo Pappaterra delegato alla comunicazione istituzionale, ha lavorato per attivare questo nuovo canale di comunicazione più snello nel tentativo di coinvolgere sempre più i mormannesi alla vita del Comune. «Anche Mormanno entra, così, a far parte di quegli Enti che intendono avvicinarsi ai cittadini - ha spiegato Pappaterra - sfruttando al massimo le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione. Soprattutto, in un momento delicatissimo, come quello che stiamo vivendo».

Comunicazione integrata

Tra le novità presenti sull’App la possibilità di ricevere, sul proprio dispositivo, una notifica “push”, capace di segnalare in diretta comunicazioni urgenti (oggi quanto mai necessarie in tempo di pandemia), interruzioni improvvise di acqua o guasti elettrici, ricorrenze, avvisi di varia natura, eventi di interesse pubblico o scadenze comunali. Con questo strumento digitale il rapporto diretto tra «cittadino e amministrazione comunale - hanno spiegato gli amministratori - non è più utopia grazie a questa piattaforma multicanale che garantisce comunicazione istituzionale diretta ed immediata». L'app Mormanno sarà costantemente aggiornata ed affiancherà il sito e la comunicazione istituzionale in un'ottica integrata ed efficace con i social network e con tutti i canali in possesso dell’Ente. Una azione strategica utile e virale soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria per raggiungere tutti ed ovunque nel più breve tempo possibile.