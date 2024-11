Il down della rete Telecom per un’ora ha fatto scattare il protocollo “disaster recovery” con la centrale di Varese che ha smaltito il traffico in attesa che la linea venisse ripristinata

Non è stata una catastrofe e nemmeno un evento particolarmente critico a mandare in tilt nel tardo pomeriggio di oggi la centrale del numero unico 112. È stata sufficiente, infatti, una semplice caduta della linea Tim a isolare completamente per circa un'ora la sala operativa che gestisce in Calabria ogni tipologia di emergenza.

Non solo quella sanitaria, dalla Cittadella vengono smistate le telefonate anche delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco; qualsiasi intervento viene ormai filtrato dal 112, divenuto operativo in tutta la regione dallo scorso 5 marzo. Intorno alle 18 di questo pomeriggio si sono registrati i primi disservizi sulla linea Tim, diverse segnalazione da tutta la Calabria da parte dei clienti del gestore telefonico, lo stesso (Telecom) che ha realizzato per la Cittadella l'infrastrutturazione della linea d'emergenza 112.

È rimasta così completamente isolata per circa un'ora la sala operativa, impossibilitata a ricevere e a inviare telefonate. Sostituita in emergenza dalla sala operativa (disaster recovery) di Varese, postazione appositamente individuata fuori la regione per garantire continuità nel servizio in casi di criticità o interruzioni dei sistemi elettrici e informatici.

Chi nei minuti di "down" telefonico ha composto il numero 112 per segnalare una emergenza ha infatti ricevuto assistenza dal Nue di Varese. I colleghi lombardi hanno proseguito le attività in stretto raccordo con i comandi territoriali delle forze dell'ordine e delle centrali 118.