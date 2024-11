Un 54enne pregiudicato calabrese, Ferdinando Paparotto, è stato arrestato dai carabinieri su ordine di carcerazione emessa dal Tribunale di Palmi perché condannato in primo grado a 16 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari lo hanno rintracciato in un cantiere della metropolitana a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dove lavorava come operaio.

Arrestato nel 2014 insieme ad altre 23 persone nell'ambito dell'operazione "Eclissi" dei carabinieri di Gioia Tauro sugli affari della cosca "Bellocco-Cimato" (per conto dei quali il 54 enne avrebbe custodito e spostato armi), una poi tornato a piede libero, si era allontanato dalla Calabria trovando rifugio nel milanese.