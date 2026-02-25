La decisione della Corte d'Assise di Como dopo la sentenza di inizio febbraio. Insieme a Demetrio Latella dovrà pagare per il sequestro e l’assassinio della 18enne nel 1975, per conto della ‘ndrangheta
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Corte d'Assise di Como ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Calabrò, il 76enne condannato all'ergastolo il 4 febbraio dagli stessi giudici, assieme a Demetrio Latella, 71 anni, per l'omicidio di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nel 1975.
Calabrò era stato fermato dalla Squadra Mobile della Polizia il 7 febbraio, su richiesta dei pm della Dda di Milano Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola. L'ordinanza, dopo il fermo, era stata firmata dalla gip milanese Giulia Marozzi. E poi ora la Corte d'Assise di Como, che ha emesso la sentenza, ha rinnovato la misura cautelare, perché competente su quel reato di omicidio volontario aggravato.
I due imputati, infatti, sono stati condannati perché la sera del 30 giugno 1975 a Eupilio (Como) sequestrarono per conto della 'ndrangheta la ragazza. Calabrò, aveva scritto il gip, è un "invisibile" della 'ndrangheta, ossia "apparentemente sembra una persona tranquilla, ma ha un valore criminale elevato", è un "affiliato posto in posizione apicale e sovraordinata" agli altri.Il suo nome era venuto fuori anche nell'inchiesta milanese Doppia curva sugli ultras di San Siro.