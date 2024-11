Disagi a non finire lungo la strada provinciale che da Soriano Calabro conduce a Vibo Valentia. Per cause ancora da chiarire, è esplosa una condotta dell’acqua con conseguenze facilmente immaginabili: strada impercorribile e terreno circostante pieno di fango e che in molti punti sta franando.

L’acqua, oltre che sul manto stradale, si sta infatti dirigendo a valle allagando un’area piuttosto estesa dal punto di rottura della condotta. Il traffico veicolare è stato deviato su altre strade circostanti.