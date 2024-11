'Vai via terrone' così il sindaco leghista di Padova, Massimo Bitonci, ha insultato il consigliere comunale calabrese Antonio Foresta

"Vai via terrone" questa la frase che il sindaco leghista di Padova, Massimo Bitonci, ha indirizzato al consigliere comunale calabrese Antonio Foresta. Foresta, consigliere di maggioranza, originario di Grimaldi, in provincia di Cosenza ha dato un ultimatum al sindaco Bitonci:"O si scusa con me entro 48 ore per questo fatto gravissimo – ha detto – o andrò in Procura a denunciarlo per razzismo". Al centro della discussione del Consiglio comunale un nuovo parcheggio da 127 posti auto da costruire alle spalle dello Iov. Foresta è da tempo in contrasto con il sindaco Bitonci.