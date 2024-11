Gli apparecchi erano nascosti in una sala nel retro del locale. Il commerciante oltre ad incorrere in una sanzione fino a 20mila euro rischia anche di perdere la licenza di tabaccaio

5 “Videolottery” e 2 “Totem” sono stati sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle della Compagnia della Guardia di Finanza di

Crotone, unitamente ai Funzionari dell’A.A.M.S., presso un Bar-Tabaccheria in provincia di Crotone , nell’ambito di un servizio mirato a contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo.



Le macchinette erano nascoste in una stanza del retro del locale adibita a “sala giochi”, individuata solo seguito di una accurata ispezione

A prima vista, tutto sembrava in regola, con la presenza , in entrata del locale , di 5 apparecchi da intrattenimento forniti di tutte le necessarie autorizzazioni. Tuttavia i Finanzieri, insospettiti dall’insolito nervosismo dell’esercente, hanno approfondito il controllo scoprendo la sala abusiva con tanto di avventore intento a giocare.

Per gli apparecchi non in regola è scattato il sequestro. Il commerciante, oltre ad incorrere in una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 20.000 euro, rischia di perdere la licenza di Tabaccaio.