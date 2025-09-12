Si sono concluse, ieri, le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale.

Le attività, svolte dalle Squadre Mobili delle Questure interessate, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e supportate da diversi equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici territoriali, hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. In particolare, le investigazioni effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e successivi mirati controlli e perquisizioni nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e appena maggiorenni legati al contesto messo sotto osservazione, hanno portato all'identificazione di 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, movida, centri commerciali, esercizi commerciali e stabilimenti balneari.

Su 160 sono in corso verifiche per l'eventuale adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane.

Sono stati arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 283 maggiorenni, per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale armi.

Sono stati arrestati o sottoposti a fermo anche 22 minorenni. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, ordini per l'esecuzione della pena e mandati di arresto europeo nei confronti di 81 maggiorenni e ordinanze di collocamento presso Istituti Minorili di Pena nei confronti di 6 minorenni, nonché della permanenza in casa nei confronti di un minorenne. Sono stati denunciati in stato di libertà 1.110 maggiorenni e 180 minorenni. Sono stati controllati 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali. Sono stati sequestrati 19 kg di cocaina, 1 kg di eroina e 79 kg di cannabinoidi nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, Mdma e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Sequestrati 2 fucili, 36 pistole e munizionamento di diverso calibro; 89 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere, tra cui 2 katane.

Sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, soprattutto collanine d'oro, gioielli, orologi e cellulari, e sequestrate banconote false, bancomat e documenti di identità rubati o contraffatti, anche un tesserino contraffatto della Guardia di Finanza. Sono state elevate 425 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche. Sono stati monitorati 1.300 profili social, dei quali 5 inneggianti all'odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle forze di Polizia, nonché all'uso delle armi da fuoco e da taglio, che saranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.

Alcuni dei giovani coinvolti appartengono a gruppi riconducibili ai cosiddetti "maranza".

Controlli anche a Reggio Calabria

A Reggio Calabria la polizia ha tratto in arresto un ventunenne e denunciato a piede libero altri tre minorenni. I quattro sono stati colti in flagranza in quanto impegnati a vendere droga (cocaina, marijuana ed hashish) nelle aree comuni di un condominio sito nel rione Marconi, quartiere dell’area centro meridionale della città dello Stretto.

A seguito di una approfondita perquisizione, effettuata con l’ausilio delle Unità Cinofile, è stato rinvenuto 1,5 kg di sostanza stupefacente ripartita in 125 grammi di cocaina, 487 grammi di marijuana e 856 grammi di hashish, custodita in alcuni borselli e in parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita. Negli stessi borselli sono state rinvenute anche 11 cartucce calibro 38 ed una cartuccia calibro 7,65.

L’arrestato è stato portato in carcere.